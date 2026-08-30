Силы обороны уничтожили "Панцирь-С1" и разгромили склады и пункты управления противника

Украинские военные продолжают систематически уничтожать ключевые объекты противника как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу врага. Очередная серия точных ударов лишила оккупантов важных пунктов управления, складов боеприпасов и дорогостоящей техники.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в течение 29 августа и в ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника. Благодаря удачным операциям защитники уничтожили российскую технику и вывели из строя несколько стратегических объектов оккупантов.

Подробности точечных ударов

В Донецкой области украинские военные поразили склад БПЛА подразделения "Рубикон" в Харцызске и пункт управления беспилотниками в районе Чумацкого. Также под удары попали пункты управления противника в Суходольске на Луганщине и склады материально-технических средств в Бердянске, Горняке и Красносельском в оккупированном Крыму.

Кроме того, в Кадиевке в Луганской области был поражен склад боеприпасов захватчиков, а в Павличах Брянской области России – вражеская радиолокационная станция.

По подтвержденным данным, 27 августа 2026 года в районе Клетни в Брянской области удалось полностью уничтожить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!,

– резюмировали в Генштабе.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, накануне украинские защитники нанесли удары по базам БПЛА в Донецке и Крыму, а также уничтожили российский ЗРК "Бук-М3".

Напомним также, что в течение ночи 30 августа были атакованы аэродромы врага в Ейске и Миллерово. Кроме того, под удар врага попал НПЗ в Ленинградской области страны-агрессора.

В то же время Украина намерена существенно нарастить производство и применение дальнобойных беспилотников для ударов по территории России. Президент Владимир Зеленский заявил, что в перспективе их количество планируется увеличить более чем втрое – до 1000 дронов в сутки.