Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, даже 8 тысяч вагнеровцев не хватит, чтобы прорваться и захватить Ровенскую АЭС.
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"Здесь мы имеем другое предостережение – диверсионные действия небольших подразделений противника, которые могут создать определенные препятствия", – сказал Грабский.
Почему ВСУ усиливают северную границу: смотрите видео
Речь идет о возможном подрыве коммуникаций – повреждении распределительных линий. Тогда будет тяжело генерировать и распределять электроэнергию.
Как усиливают северное направление
Ровенская АЭС в центре внимания военного руководства Украины, но говорится о комплексном усилении границы.
"Защита охватывает не только контрразведывательные и контрдиверсионные меры, но и создание соответствующей зоны безопасности – ПВО", – отметил Грабский.
Россия угрожает терактом на Запорожской АЭС
- Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному ядерному шантажу.
- Растет напряжение вокруг ЗАЭС, которую оккупировали россияне. В сети начали распространять новую ИПСО, что Украина в ночь на 5 июля может атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками.
- Кроме того, на станции заметили предметы, которые визуально напоминают взрывчатку. В Вооруженных Силах предупредили о возможной провокации на ЗАЭС.
- Раньше российские оккупанты начали покидать территорию ЗАЭС. Они также дали "рекомендации" работникам: в случае аварий обвинять Украину.