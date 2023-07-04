Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, даже 8 тысяч вагнеровцев не хватит, чтобы прорваться и захватить Ровенскую АЭС.

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"Здесь мы имеем другое предостережение – диверсионные действия небольших подразделений противника, которые могут создать определенные препятствия", – сказал Грабский.

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Речь идет о возможном подрыве коммуникаций – повреждении распределительных линий. Тогда будет тяжело генерировать и распределять электроэнергию.

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Ровенская АЭС в центре внимания военного руководства Украины, но говорится о комплексном усилении границы.

"Защита охватывает не только контрразведывательные и контрдиверсионные меры, но и создание соответствующей зоны безопасности – ПВО", – отметил Грабский.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 1 июля провел заседание Ставки на Ровенской АЭС. В частности, заслушали доклады Валерия Залужного и Кирилла Буданова. Встреча состоялась для оценки любых возможных угроз на станции.

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