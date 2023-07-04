Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, навіть 8 тисяч вагнерівців не вистачить, щоб прорватися і захопити Рівненську АЕС.

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"Тут ми маємо іншу пересторогу – диверсійні дії невеличких підрозділів противника, які можуть створити певні перешкоди", – сказав Грабський.

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Мовиться про можливий підрив комунікацій – пошкодження розподільчих ліній. Тоді буде важко генерувати і розподіляти електроенергію.

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Рівненська АЕС у центрі уваги військового керівництва України, але мовиться про комплексне посилення кордону.

"Захист охоплює не лише контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи, а й створення відповідної зони безпеки – ППО", – зазначив Грабський.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 1 липня провів засідання Ставки на Рівненській АЕС. Зокрема, заслухали доповіді Валерія Залужного та Кирила Буданова. Зустріч відбулася з метою оцінювання будь-яких можливих загроз на станції.

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