Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, навіть 8 тисяч вагнерівців не вистачить, щоб прорватися і захопити Рівненську АЕС.
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"Тут ми маємо іншу пересторогу – диверсійні дії невеличких підрозділів противника, які можуть створити певні перешкоди", – сказав Грабський.
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Мовиться про можливий підрив комунікацій – пошкодження розподільчих ліній. Тоді буде важко генерувати і розподіляти електроенергію.
Як посилюють північний кордон
Рівненська АЕС у центрі уваги військового керівництва України, але мовиться про комплексне посилення кордону.
"Захист охоплює не лише контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи, а й створення відповідної зони безпеки – ППО", – зазначив Грабський.
Росія загрожує терактом на Запорізькій АЕС
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного ядерного шантажу.
- Зростає напруження навколо ЗАЕС, яку окупували росіяни. У мережі почали поширювати нову ІПСО, що нібито Україна в ніч на 5 липня може атакувати Запорізьку АЕС безпілотниками.
- Крім того, на станції помітили предмети, які візуально нагадують вибухівку. У Збройних Силах попередили про можливу провокацію на ЗАЕС.
- Раніше російські окупанти почали залишати територію ЗАЕС. Вони також дали "рекомендації" працівникам: у разів аварій звинувачувати Україну.