ВСУ успешно отразили штурм Кодемы и Белогоровки: россияне бесславно ушли

Украинские военные продолжают достойно и мужественно защищать родную землю. ВСУ удалось не только успешно отразить штурм оккупантами Кодемы и Белогоровки. Они еще заставили врага отступить, потерпев поражение.

Об этом свидетельствуют данные, которыми поделились в Генштабе. Их ведомство опубликовало утром 15 июля.

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Оккупанты понесли потери

Сразу же заметим, что наши славные военные не просто остановили штурм врага вблизи Кодемы и Белогоровки. Они еще и нанесли врагу значительные потери. Поэтому у оккупантов не осталось выбора. Им пришлось бесславно отступить. Добавим, что пытались российские захватчики также захватить села Спорное и Вершину. Но и здесь им не удалось ровным счетом ничего.

Карта боевых действий вблизи Кодемы / Скриншот liveuamap

Подчеркиваем, что стратегия врага неизменна. Сначала он обстреливает наши позиции. А после этого пытается продвигаться вперед. Так, под вражеский огонь попали районы Новолуганского, Покровского, Веселой Долины, Берестового, Веселого, Майорска, а также Вершины. Вблизи Семигорья, Берестового, а также территории Углегорской ТЭС не обошлось без авиаударов.

Напомним, что новая цель российских захватчиков – захват территории Донецкой области. Поэтому оккупанты сделают все возможное для того, чтобы выйти на административные границы области. И вскоре, убеждены в институте по изучению войны, будут предпринимать решительные шаги для этого.

Враг будет наступать на Славянск и Бахмут

Данные, которыми оперируют аналитики, свидетельствуют о том, что враг не просто так брал так называемую "оперативную паузу". Оккупанты сделали все возможное для того, чтобы восстановить свои силы и перегруппировать войска. Так что теперь у них есть возможность продолжить наступление. И он, убеждены в Институте по изучению войны, будет решительным.

Масштабное наступление вскоре запланировано вдоль линии Славянск – Северск-Бахмут. Но следует понимать, что пока нет данных о том, когда и где враг соберет все свои силы для продвижения вперед.

В то же время следует понимать, что наши военные на протяжении нескольких месяцев ожесточенных боев на Луганщине тоже не сидели без дела. Они укрепляли позиции в Донецкой области и готовились к возможному наступлению. Так что он не будет неожиданностью. А наличие вооружения от западных партнеров позволит эффективнее и быстрее уничтожать врага.

Более того, с помощью HIMARS уже удалось стереть с лица земли ряд вражеских складов с боекомплектом. А это крайне сильно бьет по логистике врага. Что заставляет продвижение вперед делать медленнее и вялее.

К слову, напомним, что там по потерям россиян в войне против Украины. Они не только ошеломляют, но и продолжают расти с каждым днем.

ВСУ ликвидировали почти 38 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 37 870 российских бойцов. Сразу же оговорим, что живой силы врага еще очень много, но каждый "двухсотый" оккупант приближает нас к победе.

Кроме того, у врага сокращается количество техники. На лом в течение этих четырех месяцев превратили 1 667 танков, 3 852 боевых бронированных машин, 840 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 109 единиц средств ПВО.

На балансе вражеской армии также на 219 самолетов, 188 вертолетов, 681 БпЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 судов, 2 704 автомобили и автоцистерны и 67 единиц спецтехники меньше.

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