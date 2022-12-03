Защитники установили первый украинский флаг на левом берегу Днепра

Украинские воины впервые с 24 февраля установили украинский флаг на левом берегу Днепра. Защитники сразу опубликовали видеоподтверждение.

Теперь на левом берегу Днепра в Херсонской области виднеется сине-желтый флаг.

Что известно

Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон". Защитники уверены, что это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсона.

Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят,

– говорится в сообщении.