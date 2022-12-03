Защитники установили первый украинский флаг на левом берегу Днепра
3 декабря 2022, 20:34Читати новину українською
Источник:Спецподразделение "Карлсон"
Украинские воины впервые с 24 февраля установили украинский флаг на левом берегу Днепра. Защитники сразу опубликовали видеоподтверждение.
Теперь на левом берегу Днепра в Херсонской области виднеется сине-желтый флаг.
Что известно
Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон". Защитники уверены, что это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсона.
Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят,
– говорится в сообщении.