Под Бахмутом ВСУ устроили оккупантам "душ" из гранат: видео успешной операции
11 декабря 2022, 21:02Читати новину українською
Источник:30 отдельная механизированная бригада
Наши военные продолжают уничтожать российских захватчиков. ВСУ совершили успешный прилет гранаты по позициям захватчиков с помощью БпЛА.
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского провели "демилитаризацию" российских захватчиков.
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"Демилитаризация" российских захватчиков
На видео видно, как в окоп захватчиков прилетела ручная осколочная граната Ф-1.
Украинские дроны "воспитывают" россиян. Операторы дронов 30 ОМБр в очередной раз объяснили оккупантам, что им нечего делать на нашей земле,
– говорится в сообщении.
"Душ" из гранат для оккупантов: смотрите видеоВажно. Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 94 140 российских оккупантов. За прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 380 захватчиков.
Какая ситуация на Бахмутском направлении: главное
- В настоящее время Бахмут остается самым горячим направлением на фронте. Россияне несколько месяцев пытаются захватить город, но украинские бойцы крепко держат оборону и отбивают атаки врага.
- Как отметили в вечерней сводке Генштаба ВСУ, на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытались штурмовать позиции украинских защитников.
- Они обстреляли из танков и артиллерии 26 населённых пунктов. В частности, речь идет о Верхнекаменском, Васюковке, Соледаре, Бахмуте, Клещеевке, Белой Горе, Авдеевке, Опытном, Красногоровке и Марьинке Донецкой области. Возле Клещеевки враг ударил из авиации.
- Недавно в ВСУ сообщили, что каждый день на этом направлении оккупанты теряют от 50 – 70 до 120 человек.
- Эти данные приблизительны, ведь то, что происходит на Бахмутском направлении в течение последних 5 месяцев, трудно представить. В общей сложности, враг потерял около Бахмута тысячи своих солдат.