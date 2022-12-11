Под Бахмутом ВСУ устроили оккупантам "душ" из гранат: видео успешной операции

Наши военные продолжают уничтожать российских захватчиков. ВСУ совершили успешный прилет гранаты по позициям захватчиков с помощью БпЛА.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского провели "демилитаризацию" российских захватчиков.

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"Демилитаризация" российских захватчиков

На видео видно, как в окоп захватчиков прилетела ручная осколочная граната Ф-1.

Украинские дроны "воспитывают" россиян. Операторы дронов 30 ОМБр в очередной раз объяснили оккупантам, что им нечего делать на нашей земле,

– говорится в сообщении.

"Душ" из гранат для оккупантов: смотрите видео

Какая ситуация на Бахмутском направлении: главное

В настоящее время Бахмут остается самым горячим направлением на фронте. Россияне несколько месяцев пытаются захватить город, но украинские бойцы крепко держат оборону и отбивают атаки врага.

Как отметили в вечерней сводке Генштаба ВСУ, на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне пытались штурмовать позиции украинских защитников.

Они обстреляли из танков и артиллерии 26 населённых пунктов. В частности, речь идет о Верхнекаменском, Васюковке, Соледаре, Бахмуте, Клещеевке, Белой Горе, Авдеевке, Опытном, Красногоровке и Марьинке Донецкой области. Возле Клещеевки враг ударил из авиации.

Недавно в ВСУ сообщили, что каждый день на этом направлении оккупанты теряют от 50 – 70 до 120 человек.

Эти данные приблизительны, ведь то, что происходит на Бахмутском направлении в течение последних 5 месяцев, трудно представить. В общей сложности, враг потерял около Бахмута тысячи своих солдат.

. Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 94 140 российских оккупантов. За прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 380 захватчиков.