ВСУ устроили возле Крыма маневры с катерами и вертолетами: мощное видео

Украинские военные отработали взаимодействие в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки. Учения состоялись на админгранице с временно оккупированным Крымом.
В тренировках приняли участие наземные, воздушные и морские компоненты группировок войск. Подробности сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенных сил ВСУ.
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Какой была легенда маневров
По легенде тренировок, разведка обнаружила корабельно-катерную группу условного противника в нескольких десятках километров от побережья.
"Враг" провел тактическое развертывание и приближался к местам высадки морского десанта, чтобы, в частности, завладеть опорными пунктами военных ВСУ.
Как действовали украинские военные
По сигналу тревоги военнослужащие подняли все необходимые силы и средства. Они быстро определили точные координаты кораблей и катеров, чтобы поразить "противника".
Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям "вражеского" десанта,
– рассказал Наев.
Он также объяснил, что это позволило создать благоприятные условия для подразделений десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров.
Так как им удалось занять оборону вдоль береговой полосы. Завершили тактико-специальные учения действия малых бронированных артиллерийских катеров.
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