ВСУ продолжают освобождають Херсонщину: украинский флаг замелькал в ряде населенных пунктов

На Юге продолжается спецоперация ВСУ по освобождению Херсонщины. Украинским защитникам и защитницам удалось деоккупировать там еще 6 населенных пунктов.

Украинская армия успешно продвигается на Херсонском направлении. Враг вынужден отступать с захваченных территорий.

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Какие населенные пункты удалось отвоевать

В 128-й отдельной горно-штурмовой "Закарпатской" бригаде сообщили, что воинам удалось освободить ряд населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о Беляевке, Крещеновке, Украинке, Ленинском, Шевченковке и Петровке. Теперь они снова под украинскими флагами.

Поселки, ставшие подконтрольными ВСУ на карте / скриншот из DeepState

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября делился достижениями героев ВСУ на Востоке и Юге. В частности, глава государства упоминал и некоторые из перечисленных сел.

Деоккупированные поселки Херсонской области: смотрите фотографии

Бойцы подчеркнули, что шаг за шагом они продвигаются вперед. "Дальше больше!", – добавили они.

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В Херсонской области враги терпят сокрушительное поражение. Украинские военные с молниеносной скоростью освобождают населенные пункты.

4 октября стало известно о деоккупации Староселья, Великой Александровки, Давыдового Брода, Блакитного, Новодмитровки, Нововоскресенска, Новониколаевки, Новопетровки и Дудчан.

Также ВСУ взяли под контроль Малую Александровку и Любимовку. Теперь там развеваются украинские флаги.

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