Михайловка – Украина: в сети показали, как украинские бойцы заходили в освобожденный поселок

6 октября 2022 , 20:55
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Украинские военные продвигаются на Юге. В частности, воины зашли в Михайловку Херсонской области.

Украинских защитников в освобожденном поселке встречали исполнением гимна, а также под лозунги "Слава Украине", передает 24 канал.

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В Михайловке теперь развеваются сине-желтые флаги. Кстати, в сети показали видео, как наши военные заходили в поселок.

Как ВСУ зашли в Михайловку: видео

Что известно об успехах ВСУ на Юге

  • С 1 октября наши защитники освободили 29 населенных пунктов на Херсонском направлении.
  • Сообщали, что 4 октября освободили сразу 9 населенных пунктов. Под украинскими флагами снова оказались Староселье, Давидов Брод и Великая Александровка. В Минобороны Украины официально подтвердили освобождение поселка Давыдов Брод.
  • Президент Владимир Зеленский 5 октября сообщил, что ВСУ освободили Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку.
  • По словам спикера пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, 6 октября ВСУ освободили 400 квадратных километров Херсонщины.
  • Оккупанты убегают от контрнаступления ВСУ. Они хаотически отходят с захваченных территорий, пытаясь где-нибудь закрепиться.

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Автор: Ольга Музика