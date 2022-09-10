Показываем на карте, где расположены населенные пункты. А также рассказываем, какие последние новости оттуда известны.

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Возле Лисичанска местные жители видели ВСУ

Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные Силы Украины уже находятся в окрестностях Лисичанска.

Сегодня (говорится о 10 сентября – 24 канал) наконец-то впервые мы начали получать новости о том, что местные жители видели Вооруженные Силы Украины в окрестностях Лисичанска,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Однако Сергей Гайдай заверил, что следует дождаться официальных новостей от Генерального штаба ВСУ. Следует вспомнить, что вышли из города наши защитники буквально 3 июля.

Где расположен Лисичанск: смотрите на карте

В окрестностях Лимана продолжаются бои

Мэр Лимана Александр Журавлев ориентировочно в 17:30 10 сентября сообщил, что в окрестностях Лимана в Донецкой области продолжаются бои. Оккупационные войска сопротивляются, поэтому украинский флаг над городом еще нужно подождать.

Российские военные еще упорствуют. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать,

– сообщил Журавлев.

Где находится Лиман: смотрите на карте

Стоит вспомнить, что Вооруженные Силы Украины уже уволили Изюм, Балаклею и более 30 населенных пунктов Харьковщины. Наступление наших сил продолжается с 29 сентября.

Какие населенные пункты уволили ВСУ – официальные и неофициальные данные

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