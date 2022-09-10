Показуємо на карті, де розташовані населені пункти. А також розповідаємо, яку останні новини звідти відомі.

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Біля Лисичанська місцеві жителі бачили ЗСУ

Сергій Гайдай заявив, що Збройні Сили України вже перебувають на околицях Лисичанська.

Сьогодні (мовиться про 10 вересня – 24 канал) нарешті вперше ми почали отримувати новини про те, що місцеві жителі бачили Збройні Сили України на околицях Лисичанська,

– розповів очільник Луганської ОВА.

Проте Сергій Гайдай запевнив, що варто дочекатись офіційних новин від Генерального штабу ЗСУ. Варто пригадати, що вийшли з міста наші захисники буквально 3 липня.

Де розташований Лисичанськ: дивіться на карті

На околицях Лимана тривають бої

Мер Лимана Олександр Журавльов орієнтовно о 17:30 10 вересня повідомив, що на околицях Лимана на Донеччині тривають бої. Окупаційні війська чинять опір, тому на український прапор над містом ще треба зачекати.

Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати,

– повідомив Журавльов.

Де розташований Лиман: дивіться на карті

Варто пригадати, що Збройні Сили України вже звільнили Ізюм, Балаклію та ще понад 30 населених пунктів Харківщини. Наступ наших сил триває з 29 вересня.

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