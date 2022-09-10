ВСУ в Донецком аэропорту: почему ДАП так важен – объясняем на карте

Вооруженные Силы Украины 10 сентября вошли в Донецкий аэропорт. Его наши бойцы мужественно защищали в 2014-2015 годах 242 дня.

Показываем на карте, где расположен и почему важен ДАП. Хотя недавно представитель восточной группировки войск Сергей Череватый объяснял, что аэропорт в ужасном состоянии, поэтому использовать его для любых целей наши бойцы вряд ли смогут.

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ВСУ вошли в Донецкий аэропорт

Источники 24 канала в разведке заявили, что украинские защитники, вероятно, в окрестностях Донецка.

Также Вооруженные Силы Украины 10 сентября, вероятно, зашли в Донецкий аэропорт. Известно, что он расположен ориентировочно в 10 километрах северо-западнее Донецка.

Где расположен Донецкий аэропорт: смотрите на карте

По состоянию на 10 сентября на Востоке продолжается активное контрнаступление ВСУ. Наши бойцы уже освободили Балаклею, Купянск, Изюм, зашли на окраины Лисичанска и дерутся у Лимана.

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Стоит вспомнить, что эксперты объясняли BBC: в 2014 году Донецкий аэропорт был важен как стратегический объект. Ведь тогда помещение пророссийские сепаратисты могли использовать в качестве плацдарма для наступления, а также для прикрытия авиацией.

Кратко о героической обороне ДАПа

В мае 2014 года российские оккупанты впервые захватили помещение аэропорта, и ВСУ вернули контроль над ним. Активные бои за аэродром начались уже в сентябре 2014 года после заключения минских соглашений.

Бойцы отважно защищали аэропорт 242 дня – до 22 января 2015 года.

Однако они вынуждены были выйти с позиций. Ведь новый аэропорт, построенный к Евро-2012, россия разрушила до основания. Об украинских защитниках говорят, что они выдержали – не выдержал бетон.

По разным данным, во время обороны аэродрома погибли более 200 наших защитников, еще 58 из них – в последние несколько суток.

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