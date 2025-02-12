Россия хочет избежать обмена территориями: в ISW объяснили, что на это указывает

Российские власти пытаются сдержать так называемых "военкоров", которые сообщают об оперативной ситуации в Курской области. Кремль может скрывать информацию для того, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Почему Россия скрывает то, что происходит на Курщине

Аналитики ISW утверждают, что российские власти пытаются сдержать так называемых "военкоров", которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области. Вероятно, к таким действиям оккупанты прибегают из-за опасений давления Запада, который предлагает обменять Курскую область на временно оккупированные территории Украины.

Так, уже несколько российских "военкоров", которые регулярно критикуют ведение российской армией войны в Украине, заявили 10 и 11 февраля, что неизвестные лица призывают российские власти выдвинуть обвинения таким "корреспондентам" в дискредитации российских военных после того, как в сети сообщили о недавнем продвижении Украины на юго-восток от Суджи. "Военкоры" утверждают, что после публикаций о реальном состоянии событий на Курщине их преследует военное руководство.

Аналитики добавляют, что сейчас российские военные все больше стремятся консолидировать контроль над сообщениями о ситуации в Курской области. Причиной этого в ISW считают перспективу обмена территорий Курщины во время мирных переговоров между Украиной и Россией. Так, в интервью The Guardian Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять территории Курской области на временно оккупированные, которые сейчас находятся под контролем агрессора.

Сейчас в ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет вытеснить украинских военных из Курской области, или по крайней мере из Суджи, до начала мирных переговоров, чтобы избежать обмена территорий на возможных будущих мирных переговорах.