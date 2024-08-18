ВСУ создают буферную зону на территории Курской области, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к украинцам. О чем говорил президент в 907 день войны – расскажет 24 Канал.

Фронт – прежде всего, Торецк и Покровск. За одни эти сутки – уже десятки атак. Но наши подразделения, наши бригады делают все для сохранения позиций. Я благодарю всех, кто это обеспечивает.



Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это все – более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы. В частности это и создание буферной зоны на территории агрессора – наша операция в Курской области.

Все, что наносит ущерб российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике – все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины. Я благодарен каждому и каждой, кто сражается ради нашего государства, кто помогает обороне, кто работает ради Украины. Ради того, чтобы как можно быстрее мы достигли своих задач.



Особенно я хочу отметить сегодня нашу 100-ю отдельную механизированную бригаду – на Торецком направлении. Спасибо вам, воины! Спасибо вам за силу. 47-я и 110-я отдельные механизированные бригады – это Покровское направление. Ваша стойкость, воины, имеет значение для всей Украины. Также Кураховское направление – наши десантники "Семьдесятдевятки" – спасибо! Лиманское направление – воины 66-й и 67-й отдельных механизированных бригад. Харьковщина – 42-я отдельная механизированная бригада. Спасибо! Приднепровское направление – наши морские пехотинцы, 35-я бригада. Молодцы!



Только что докладывал Главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", и по комплектации наших бригад – комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята – вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции.



Еще одно. Впереди – важные недели нашей дипломатической работы. С разными партнерами. Европа, Америка, Глобальный Юг. Мы уже увеличили и будем еще увеличивать круг тех, кто поддерживает справедливое завершение этой войны. И очень важно, чтобы в эту осень Украина зашла еще сильнее – сильнее, чем мы были до этого.



Слава Украине!