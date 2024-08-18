Раніше президент уже говорив про мету операції ЗСУ в Курській області. Тоді він назвав це суто безпековим питанням для України – звільненням прикордоння від російських військових.

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Зеленський про операцію на Курщині

Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області. Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці, – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України,

– заявив президент.

Яка ситуація на Донбасі

На фронті найгарячіше передусім в районах Торецька та Покровська, там десятки атак за добу. Лідер держави подякував усім, хто б'ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України – "заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань".



Особливо я хочу відзначити сьогодні нашу 100-ту окрему механізовану бригаду – на Торецькому напрямку. Дякую вам, воїни! Дякую вам за силу. 47-ма та 110-та окремі механізовані бригади – це Покровський напрямок. Ваша стійкість, воїни, має значення для всієї України. Також Курахівський напрямок – наші десантники «Сімдесятдев’ятки» – дякую! Лиманський напрямок – воїни 66-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Харківщина – 42-га окрема механізована бригада. Дякую! Придніпровський напрямок – наші морські піхотинці, 35-та бригада. Молодці!



Щойно доповідав Головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо «обмінного фонду», і щодо комплектації наших бригад – комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції.



Ще одне. Попереду – важливі тижні нашої дипломатичної роботи. З різними партнерами. Європа, Америка, Глобальний Південь. Ми вже збільшили й будемо ще збільшувати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. І дуже важливо, щоб у цю осінь Україна зайшла ще сильнішою – сильнішою, ніж ми були до цього.



Слава Україні!