Також у CNN нагадали, що Росія шукає копачів траншей: обіцяє платити їм у доларах і годувати тричі на день. Деякі траншеї уже вирили поблизу міста Селекційний в Курській області, приблизно за 45 кілометрів від кордону.

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Україна змінила хід війни завдяки операції на Курщині

Сили були сформовані під прикриттям густого літнього листя вздовж сільських доріг Сумської області, на північному сході України. Досвідчені, загартовані в боях підрозділи були сформовані або перекинуті з інших районів. Такі підрозділи, як 82 десантно-штурмова бригада, яка донедавна воювала в сусідній Харківській області, були залучені до місії з прориву кордону, як свідчать численні відеозаписи та акаунти в соціальних мережах,

– наводять дані журналісти.

ЗСУ детально провели розвідку, тому знали, які перешкоди на них чекають (мова передусім про мінні поля). Лісосмуги прикрили рух української техніки.

Натія Сескурія, асоційований науковий співробітник британського Королівського інституту об'єднаних збройних сил Великої Британії з питань досліджень у сфері оборони і безпеки (RUSI), сказала, що ЗСУ майже не зустріли опору – росіяни швидко здалися в полон. І це стало ключовим в операції.

"При перетині кордону українці використовували швидкі та стійкі броньовані машини західного виробництва – "Страйкери" та "Мардери". Невеликі мобільні групи спецпризначенців швидко розосередилися в десятках місць, поки російські військові намагалися оцінити силу штурму. Ключ до успіху: протиповітряна оборона та артилерія підтримки, а також глушіння, щоб унеможливити зв'язок російських військових. Тепловий захист бронежилетів також допоміг солдатам ухилитися від безпілотників з тепловими датчиками. За кілька годин після перетину кордону українці опинилися впритул до Суджі", – сказано в матеріалі.

У CNN вважають, що фото й відео, де бійці ЗСУ позують на фоні російських дорожніх знаків і зривають російські прапори, є "частиною паралельної кампанії психологічної війни". Це має велику цінність з точки зору інформаційної війни та є хорошим моральним стимулом для українців.

Ще одним плюсом стало обходження російських військ. Ворог не розумів, звідки походить загроза, а ЗСУ били по колонах підкріплення.

Думки експертів щодо Курської операції ЗСУ

Джан Касапоглу, військовий аналітик Інституту Гудзона, вважає, що "наступ досягає кульмінації, а поле бою стабілізується. Тим не менш, українські військові вже забезпечили оперативну глибину". Тому, якщо ЗСУ зможуть зайняти міцні оборонні позиції, то надовго залишаться на території Росії. А Курськ стане "перлиною в короні України" під час переговорів.

Україна продемонструвала, що може успішно провести таку секретну і важливу операцію. ЗСУ можуть проникнути на територію Росії, так що це вже не червона лінія, і вони все ще дуже віддані боротьбі за свою країну. Немає такого поняття, як втома від війни, і вони готові піти на ці, в певному сенсі, крайні заходи заради захисту своєї країни,

– сказала CNN Натія Сескурія.