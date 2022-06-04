ВСУ ведут бои за установление полного контроля над Северодонецком
Северодонецк остается одним из наиболее напряженных направлений борьбы. Наши защитники пытаются установить полный контроль над городом.
Как сказал председатель Северодонецкой ОВА Александр Стрюк в эфире общенационального информационного марафона, ситуация в городе сложная.
Важно Нацгвардейцы подбили танк и взяли в плен 2 кафиров в Северодонецке
Наши военные принимают все необходимые меры для вытеснения врага с территории города. Ведутся позиционные уличные бои. В то же время, это сопровождается постоянными артиллерийскими атаками.
Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и уверенность в наших ВСУ, что все удастся,
– отметил Стрюк.
По его словам, был определенный успех со стороны российских захватчиков, которым удалось попасть в город и фактически поделить его пополам. Но украинские защитники перегруппировались, и сейчас пытаются вернуть город под полный контроль Украины.
В Генеральном штабе ВСУ также подтвердили, что продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.
Какая ситуация в Северодонецке
Еще в конце мая русские захватчики начали активно наступать на Северодонецк. По состоянию на вечер 1 июня им удалось захватить около 80% города.Обратите внимание! Россияне все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а затем и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.
Однако уже 2 июня советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные провели удачную операцию в Северодонецке , якобы "сдав" город. Теперь они активно уничтожают там российских кафиров.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что кафиры имеют огромные потери в боях за Северодонецк. В частности, глава ОВА пояснил, что: "Они теряют огромное количество живой силы и техники. Но собирают новую силу по другим направлениям и бросают на Луганщину , чтобы захватить ту небольшую часть держащейся области, которая на себе сдерживает большое количество российских захватчиков".
В американском Институте по изучению войны заявили, что существует вероятность, что после этого наступления россияне не будут иметь сил для захвата Донбасса.