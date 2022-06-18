ВСУ ведут контрнаступление в направлении Изюма, чтобы отвлечь наступление россиян на Славянск, – ISW
Источник:ISW
Украинские военные уходят в контрнаступление в направлении Изюма. Таким образом они хотят остановить наступление российских оккупантов на Славянск.
Контрнаступление украинские защитники проводят к северо-западу от Изюма. Они добиваются определенных успехов. Об этом сообщают в Институте по изучению войны 17 июня.
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ВСУ перешли в контрнаступление, чтобы отвратить врага от Славянска
Украинские войска, вероятно, ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций на Славянск и нарушить российские линии снабжения, и достигают незначительных успехов,
– говорится в сообщении.
Украинские и российские источники все чаще сообщают о возможности украинского контрнаступления на Изюм из юго-восточных окрестностей Харькова.
В Институте отмечают, что один из пророссийских каналов сообщает, что "украинские силы активно пытаются нарушить российские наземные линии связи (ГЛОС) в Изюм".
Также в американском аналитическом центре добавляют, что российские кафиры пытались продвинуться к северу от Славянска и к юго-востоку от Изюма 17 июня. Однако им это не удалось.
Захватчикам не осийским не удалось захватить Богородичное, расположенное примерно в 25 километрах юго-восточнее Изюма. Потому они отступили на ранее занятые позиции. Неудачной была и разведка русских войск в районе Краснополья, расположенного вдоль трассы Е40 до Славянска.
Тем временем украинские военные продолжают контрнаступление к юго-западу от Изюма. Им удалось вытеснить россиян из Дмитровки.
Важные сообщения от Института по изучению войны
- 17 июня россияне продолжали наземный штурм Северодонецка и его юго-восточных окраин. Удачи не претерпели.
- Российские войска пытаются разорвать украинские коммуникации в Лисичанск, как с севера в Славянск, так и на юге возле Бахмута.
- ВСУ наносили удары по враждебной логистике и укреплениям в оккупированных населенных пунктах вдоль южной оси. Продолжаются локальные бои.
- В пределах Запорожской области российские кафиры перегруппировываются для удержания оборонительных позиций вдоль линии фронта.
- Путин подтвердил свою приверженность "завершению" российской операции в Украине. Однако он признал, что неопределенная новая российская тактика требует времени.
- По неподтвержденным данным, что Кремль уволил командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Андрея Сердюкова из-за плохой работы.
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