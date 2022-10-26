Продолжается период позиционной обороны, на отдельных направлениях ВСУ продвигаются, – Маляр

Российские захватчики пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако, украинские защитники сдерживают вражеское нашествие.

Сейчас на всех участках фронта в Украине продолжается позиционная оборона. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Украина очень мощно сопротивляется нашему врагу"

Высокопоставленное лицо отметило, что на отдельных направлениях наши воины продвигаются вперед. В частности, чтобы выровнять линию фронта, занять господствующие высоты и достичь других военных целей. Также Анна Маляр подчеркнула, что динамика войны может быть очень разной.

Условно сейчас можно говорить, что идет период позиционной обороны. И в пределах этой обороны на определенных участках фронта есть продвижение вперед,

– отметила заместитель главы Минобороны.

Также Анна Маляр подчеркнула, что Генштаб ВСУ решает военные задачи. Поэтому часто информацию не разглашают до того момента, пока украинские военные успешно не завершат определенные действия.

Чиновница подчеркнула, что мы должны четко понимать, что конечная цель ВСУ – это освобождение всех наших территорий от захватчиков.

Маляр отметила, что россияне пытаются запускать дезинформацию, в том числе и о своих действиях на поле боя. Однако наши военные хорошо понимают, где противник пытается провоцировать и где обманывает.

"Поэтому сегодня и в информационной сфере, и на фронте Украина очень мощно сопротивляется нашему врагу ", - подытожила заместитель министра обороны.

23 октября министр обороны Шойгу позвонил коллегам из Турции, Великобритании, Франции и США и предупредил о "грязной бомбе". Согласно абсурдным заявлениям циничного муртада Путина, Украина якобы планирует взорвать ее, чтобы "подставить Россию".Однако наши власти опровергли любые обвинения. Более того, глава МИД пригласил МАГАТЭ прислать миссию в Украину. Подробнее читайте по ссылке в материале

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Что происходит на фронте: данные от Генштаба ВСУ

По состоянию на утро 26 октября бойцы Путина сосредотачивают усилия на оккупации Бахмута . Кроме того, пытаются продвинуться на Авдеевском направлении.

оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, за сутки 25 октября российские военные нанесли 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, а также совершили более 100 обстрелов с РСЗО. Под прицелом врага оказались более 40 населённых пунктов

Наша авиация 21 раз ударила по врагу . В результате успешной атаки повреждено 17 районов сосредоточения личного состава и техники оккупантов. А еще – 2 опорных пункта и 2 позиции зенитных ракетных комплексов.

. В результате успешной атаки повреждено 17 районов сосредоточения личного состава и техники оккупантов. А еще – 2 опорных пункта и 2 позиции зенитных ракетных комплексов. Тем временем американские аналитики сообщили , что, вероятно, армия российского диктатора не сможет захватить Авдеевку.

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