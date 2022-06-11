ВСУ вернули Таврическое, есть успехи на Запорожье, продолжаются бои в Северодонецке, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам. Он отметил, что наши военные постепенно освобождают территорию Херсонской области.

Согласно информации, сегодня, 11 июня, к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврическое. Также есть определенные успехи в Запорожской области. Об этом сообщает 24 канал.

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Несмотря на это Владимир Зеленский сообщил, что продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке.

Я горжусь всеми нашими защитниками. Я горжусь нашими защитницами. Которые смогли остановить продвижение этих вражеских людей, этих кафиров уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно,

– акцентировал Зеленский.

«Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, уже июнь. Донбасс держится. уже около 32 тысяч мертвых душ. Ради чего? Что это вам дало, Россия?" - отметил президент Украины.

Кроме того, он добавил, что никто сейчас не может сказать, сколько еще продлится это сожжение душ Россией. Однако нужно сделать все, чтобы кафиры пожалели за то, что все это натворили. А также чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по нашему прекрасному государству.

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Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского за 11 июня