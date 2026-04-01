Накануне весеннего наступления России: генерал армии раскрыл, какие новые возможности появились у ВСУ

Россия не смогла выполнить ключевые планы, которые ставила себе на осень, зиму и теперь на весну, хотя не раз объявляла о якобы скором захвате Покровска, Купянска и других городов. Несмотря на постоянное давление, большие потери и локальные продвижения врага, его наступательный потенциал заметно просел.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что накануне весенне-летней кампании у украинского войска появились новые возможности. По его словам, Силы обороны Украины уже лучше обнаруживают накопления российских сил, бьют по логистике и готовят резервы для более эффективных действий на фронте.

ВСУ срывают российские планы на ключевых направлениях

Россияне заходили в эту кампанию с громкими заявлениями о скором захвате Покровска, Купянска, Мирнограда, Константиновки и Часового Яра. Но ни одну из этих задач они не выполнили, хотя не раз сами же назначали даты "взятия" городов и отчитывались о якобы успехах.

К слову: На Покровском направлении россияне усиливают давление в районе Гришино и пытаются выйти на Покровско-Мирноградскую агломерацию. DeepState пишет, что враг подтягивает туда пехоту, пробует инфильтроваться в Васильевку и Новоалександровку и держит под огневым контролем трассу на Павлоград. В то же время украинские военные сообщают, что сдерживают лобовые штурмы, удерживают рубежи и за последнее время выбивают россиян с части позиций в самом Гришино.

Ежедневные большие потери начали съедать сам наступательный ресурс врага.

Россия стратегически проиграла в формате наступательных операций, которые они планировали на осень, зиму и весну уже в этом году,

– подчеркнул Маломуж.

Теперь Украина входит в весенне-летний период уже с другими возможностями на поле боя. Силы обороны Украины научились не только реагировать на штурмы, но и раньше видеть подготовку врага: накопление сил, логистику, маршруты движения и сам формат предбоевой подготовки. Это позволяет бить еще до того, как россияне развернут полноценное наступление.

Мы освоили всю модель выявления накопления войск, их логистические пути, проведения предбоевой подготовки и нанесения соответственно ударов,

– объяснил генерал армии.

Эта система уже работает по всей линии фронта в координации с ударами по тылу, врагу все труднее действовать по старинке: сгонять большие ресурсы, давить массой и рассчитывать на прорыв. Параллельно Украина наращивает резерв, готовит людей к вливанию в бригады и корпуса и подтягивает новые инструменты, в частности дроновые способности.

Дроновые войска и координация по всему фронту меняют ситуацию

Маломуж связывает это изменение не с одним отдельным решением, а с тем, что на фронте наконец начала складываться единая система действий. Речь идет о координации подразделений, которая позволяет не просто видеть намерения врага, а быстро подтягивать ударные группы, готовить контрудары и не позволять россиянам спокойно разворачивать силы для нового давления.

Единая система координации войск по всему фронту позволяет выявлять вражеские силы, их намерения, передвижения войск и готовить контрудары или перемещать наши ударные группы,

– объяснил генерал армии.

Именно из-за этого весенне-летняя кампания для России уже не выглядит так, как они планировали. Важную роль Маломуж отвел дроновым войскам, которые уже работают не только по переднему краю.

Дроновые войска являются одним из основных факторов уничтожения и тыла, и более мощных объектов на территории России или оккупированной территории, где размещаются ракеты, ударные системы различных типов, авиация,

– подчеркнул Маломуж.

Такие действия ослабляют врага не только непосредственно на поле боя, но и срезают его возможности готовить новые массированные атаки. Именно поэтому он не видит у врага реальных перспектив на весну и лето, хотя отдельные локальные продвижения еще возможны.

Мобилизация и подготовка резерва дают Украине новые возможности

Еще одно изменение Маломуж видит в том, что в Украине наконец-то начали серьезнее работать с резервом, подготовкой и доукомплектованием подразделений. Речь идет не просто о наборе людей, а о попытке выстроить систему, в которой новые военные приходят в части уже с базовой подготовкой и понятным функционалом. Это, по его мнению, дает шанс не только удерживать фронт, но и усиливать Силы обороны Украины перед новым этапом боев.

Мы будем генерировать новые силы и новые возможности. Главком Сырский обратил внимание на мобилизацию и на подготовку,

– подчеркнул Маломуж.

Ключевое здесь не само количество людей, а качество подготовки к попаданию в бригады и корпуса. По его словам, людей надо целево обучать еще до отправки в подразделения, чтобы дальше опытные военные уже на месте быстрее включали их в боевую работу. Это сокращает время на адаптацию и дает армии более подготовленное пополнение.

