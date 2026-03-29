Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий объяснил 24 Каналу, что благодаря тому, что сошлось много разных факторов, образовалась уникальная ситуация, где наступление становится выгоднее обороны.

Как Украине удалось перехватить инициативу на фронте?

Уже 2 месяца украинские военные больше наступают, чем обороняются на отдельных направлениях. Это стало возможным благодаря договоренности министра обороны Михаила Федорова с Илоном Маском. Отключение российских краденых спутниковых систем существенно повлияло на связь между россиянами и позволило Украине перехватить инициативу.

За это время россияне восстановили систему связи, хотя она менее эффективна, чем раньше. Система вернулась к уровню 2023 – 2024 года, что обеспечивает определенное преимущество для украинских военных.

Украина удерживает инициативу, но для стратегического контрнаступления не хватает людей. Поэтому военные вынуждены выбирать, где наступать – в Запорожской или Днепропетровской области – поскольку нет резервов для одновременных операций по всей линии фронта. То, что россиянам удалось сорвать мобилизацию в Украине – их самый большой успех. Если бы было 2 – 3 свежие корпуса, то ситуация была бы совсем другой,

– объяснил Дикий.

Украинское командование разработало тактику, учитывая ситуацию на фронте – образования "кил-зоны". В отличие от традиционной четкой линии фронта, эта зона контролируется одновременно обеими сторонами из-за массового использования дронов, причем близкие огневые контакты происходят в пределах одного участка. Ширина зоны составляет до 50 километров, что делает ситуацию уникальной для современной военной практики.

Сейчас Украина и Россия – это единственные армии в мире, которые массово используют дроны на должном уровне.

"В "кил-зоне" соотношение потерь при обороне составляет 1:3, а при наступлении 1:5 – 1:6 в пользу Украины. Это делает наступление тактически выгоднее обороны, что разрушает классические военные законы. Война – это не о квадратных километрах, а о том, кто уничтожит больше противников. Поэтому украинское командование активно проводит локальные контрнаступления везде, где есть достаточно людей", – сказал Дикий.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в марте 2026 года россияне могут установить антирекорд по количеству потерь на фронте. Это связано с давлением дронов и запретом сдаваться в плен.

