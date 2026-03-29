Ветеран російсько-української війни Євген Дикий пояснив 24 Каналу, що завдяки тому, що зійшлось багато різних факторів, утворилась унікальна ситуація, де наступ стає вигіднішим за оборону.

Як Україні вдалося перехопити ініціативу на фронті?

Уже 2 місяці українські військові більше наступають, ніж обороняються на окремих напрямках. Це стало можливим завдяки домовленості міністра оборони Михайла Федорова з Ілоном Маском. Вимкнення російських крадених супутникових систем суттєво вплинуло на зв'язок між росіянами та дало змогу Україні перехопити ініціативу.

За цей час росіяни відновили систему зв'язку, хоча вона менш ефективна, ніж раніше. Система повернулась до рівня 2023 – 2024 року, що забезпечує певну перевагу для українських військових.

Україна втримує ініціативу, але для стратегічного контрнаступу бракує людей. Тому військові змушені обирати, де наступати – у Запорізькій чи Дніпропетровській області – оскільки немає резервів для одночасних операцій по всій лінії фронту. Те, що росіянам вдалось зірвати мобілізацію в Україні – їхній найбільший успіх. Якби було 2 – 3 свіжі корпуси, то ситуація була б зовсім іншою,

– пояснив Дикий.

Українське командування розробило тактику, враховуючи ситуацію на фронті – утворення "кіл-зони". На відміну від традиційної чіткої лінії фронту, ця зона контролюється одночасно обома сторонами через масове використання дронів, причому близькі вогневі контакти відбуваються в межах однієї ділянки. Ширина зони становить до 50 кілометрів, що робить ситуацію унікальною для сучасної військової практики.

Наразі Україна та Росія – це єдині армії у світі, які масово використовують дрони на належному рівні.

"У "кіл-зоні" співвідношення втрат при обороні становить 1:3, а при наступі 1:5 – 1:6 на користь України. Це робить наступ тактично вигіднішим за оборону, що руйнує класичні військові закони. Війна – це не про квадратні кілометри, а про те, хто знищить більше противників. Тому українське командування активно проводить локальні контрнаступи всюди, де є достатньо людей", – сказав Дикий.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у березні 2026 року росіяни можуть встановити антирекорд за кількістю втрат на фронті. Це пов'язано з тиском дронів та забороною здаватися в полон.

