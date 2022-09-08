ВСУ продвинулись на 50 километров в Харьковской области, 20 населенных пунктов освобождены

8 сентября 2022 , 15:13
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брифинг представителей Сил безопасности и обороны Украины

В Харьковской области продолжаются бои вокруг Балаклеи. Украинские военные после успешного прорыва стремятся взять Шевченко и продолжить наступление на Купянск.

Успехи ВСУ

За 2 дня ВСУ смогли освободить более 20 населенных пунктов. Наступление продолжается. Об этом на брифинге 8 сентября рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Автор: Марта Касіянчук