ВСУ продвинулись на 50 километров в Харьковской области, 20 населенных пунктов освобождены
8 сентября 2022 , 15:13Читати новину українською
В Харьковской области продолжаются бои вокруг Балаклеи. Украинские военные после успешного прорыва стремятся взять Шевченко и продолжить наступление на Купянск.
Успехи ВСУ
За 2 дня ВСУ смогли освободить более 20 населенных пунктов. Наступление продолжается. Об этом на брифинге 8 сентября рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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