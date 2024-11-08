Необычная операция: ВСУ включили гимн Украины во временно оккупированных Олешках на Херсонщине

ВСУ провели необычную операцию, благодаря которой во временно оккупированных Олешках в Херсонской области прозвучал гимн Украины. Это удалось сделать с помощью наших дронов, которые незаметно доставили портативные колонки в город.

Соответствующее видео опубликовала 124 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, пишет 24 Канал.

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В Олешках зазвучал гимн Украины

Теперь музыку в Олешках заказываем мы, а что может быть лучше гимна Украины!,

– говорится в подписи к видео.

Бойцы 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ рассказали, что в сотрудничестве со Службой безопасности Украины успешно провели необычную операцию на оккупированной территории. Через портативные колонки, которые незаметно доставлены дронами, они включили гимн Украины прямо в сердце временно оккупированного города.

"Этот звук не просто музыка. Это символ нашей несокрушимости и непрерывной борьбы, а также напоминание врагу о том, что Украина рядом, что бы они не делали и как бы не прятались", – отметили защитники.

Как звучал гимн Украины в Олешках: смотрите видео