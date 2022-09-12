Украина переломила ход войны, однако боевые действия могут затянуться до 2023 года, – ISW

Украина переломила ход этой войны в свою пользу. Киев, вероятно, будет все чаще диктовать место и характер больших боевых действий.

Поэтому Россия неадекватно будет реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины, если не найдет способ перехватить инициативу. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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Война может затянуться до 2023 года

России, вероятно, не хватает резервных сил, чтобы завершить формирование новой оборонной линии вдоль реки Оскол, что она пытается сделать до того, как украинские силы продолжат продвижение через эту позицию, если они этого захотят,

– говорят аналитики.

Благоразумие потребует, чтобы Россия отвела войска из других секторов поля боя, чтобы установить оборонные рубежи дальше на восток и гарантировать, что она сможет удерживать границу Луганской области.

Аналитики отметили, что российские войска вокруг Бахмута и близ Донецка продолжают наступательные операции, словно не подозревая об опасности для Луганска. А в Херсонской области оккупанты все еще сталкиваются с нападениями и угрозой новых атак.

"Путин рискует совершить распространенную, но смертельную ошибку, слишком долго откладывая приказ о "подкреплении" к Луганской линии. Таким образом, скомпрометировав оборону Херсона или прекратив наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, не выведя вовремя войска на позиции для защиты от украинских атак в Луганск", – подчеркнули в Институте.

Аналитики отметили, что украинская кампания, похоже, имеет целью поставить путина перед такой дилеммой и извлечь выгоду почти от любого его решения. Они предположили, что нынешнее контрнаступление не завершит войну.

Кампания на северо-востоке Украины в конце концов достигнет кульминации, что позволит россиянам восстановить прочную линию обороны и, возможно, даже проводить локализованные контратаки. Чтобы завершить освобождение оккупированных россией территорий, Украине придется начать новые контрнаступления.

Вероятно, война затянется до 2023 года.

– добавили аналитики.

Подоляк рассказал о последствиях контрнаступления ВСУ

Российское общество начинает прозревать, что может потерпеть поражение в этой войне. Дальше россиян могут ждать неожиданные сценарии.

Не прозревают разве что в Москве, учитывая празднование дня города накануне. Об этом, как отметил 24 канал, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь".

"По всей России сейчас прозрение, что поражение возможно", – подчеркнул Подоляк.

Все заявления, которыми оккупанты разбрасывались в начале вторжения, не соответствуют действительности. Происходящие сейчас процессы важны для россиян, поскольку все будет меняться. После поражения российские выборы будут другими.

Подоляк не исключает, что в ближайшие несколько месяцев неожиданные события могут произойти в самой России. При этом сценарии могут быть разными: даже развал армии, бегство и региональные претензии.

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