ВСУ восстановили позиции на Харьковщине, – DeepState

Украинские защитники не только сдерживают врага, но и пытаются выбить его с занимаемых рубежей. Так, Силы обороны восстановили собственные позиции на Харьковщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также обновили карту, показав, где ВСУ восстановили позиции.

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Силы обороны восстановили позиции на Харьковщине

Аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны восстановили позиции у Липцев в Харьковской области. Также они опубликовали обновленную карту фронта.

Так, украинские защитники смогли выбить врага из лесного массива площадью более 200 гектаров. Бои за лесничество продолжались более 5 месяцев – с ноября 2024 года.

Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности. За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

Где ВСУ восстановили позиции: смотрите на карте

Стоит отметить, что в октябре 2024 года украинские защитники провели уникальную и сложнейшую операцию. Так, Силы обороны зачистили более 400 гектаров на Харьковщине, уничтожили полк врага и сорвали планы оккупантов.

С мая по октябрь украинские защитники планировали операцию: изучали российские позиции, собирали информацию о логистике и командных пунктах противника. Впоследствии некоторые подразделения ГУР начали подготовку к тому, чтобы российская армия оказалась в максимально некомфортных для себя условиях. Только после этого ГУР МО провело сложнейшую операцию, освободив много территорий.

Операция проводилась под Липцами. Это был важный участок фронта, где оккупанты обустроили огромную систему подземных тоннелей и "нор".

Кроме того, эта операция истощила врага и заставила россиян отказаться от переброски резервов, что облегчило положение Сил обороны, которые воевали в Курской области.