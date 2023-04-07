В ВСУ впервые прокомментировали "утечку" документов относительно контрнаступления

С начала полномасштабного вторжения ожесточенные бои ведутся, в частности, на информационном фронте. Так, враг пытается использовать любые вбросы в своих пропагандистских целях.

Так, накануне в СМИ сообщили об "утечке" документов относительно украинского наступления, к которой может быть причастна Россия. Время от времени россияне пытаются показывать, что они владеют всей информацией о наступлении ВСУ. Мол, наши войска истощены, а они – готовы к удару. Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Россияне теряют оптимизм

По словам спикера, если подробно изучать всю линейку россиян – от центральных телеканалов до телеграм-каналов, которые продвигали наиболее нацистские нарративы по отношению к украинцам – сейчас там уже супер-бравады и нет.

"Они начинают перечитывать статью полковника запаса России Михаила Ходарёнка "Прогнозы кровавых политологов". Фактически как человек, имеющий нормальное военное образование и знавший примерно наши и их ресурсы, он все рассчитал", – заметил Череватый.

Это транслируется по центральным телеканалам. Уже сам руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не столь оптимистичен.

Наша оборона, мужество героев, их стойкость уже становится легендарной и стачивает все их имперские амбиции. Я думаю, это только вопрос времени (успех контрнаступления ВСУ – 24 Канал),

– уверяет представитель Восточной группировки войск.

Сейчас на Востоке Украины идут адские бои. Наши защитники воюют в ужасных погодных условиях, под постоянным огнем врага. Как отмечает Череватый, герои Бахмута истощают противника, уничтожают его боевой потенциал, чтобы тем собратьям, которые проходят подготовку и учатся на новейшей технике, было гораздо легче.

"В наступлении всегда большие потери. Им будет гораздо легче выбить истощенного, обескровленного и отчаявшегося в своей победе врага", – подытожил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Что известно об "утечке"