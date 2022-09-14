"Ленд-лиз из россии": сколько вражеской техники ВСУ завоевали во время контрнаступления

Контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской области существенно пополнило резервы украинской армии. С 29 августа россия потеряла более 400 единиц техники.

О потерях россиян в Украине во время контрнаступления ВСУ рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Сообщается, что с 29 августа по 12 сентября визуально подтверждена потеря россиянами 442 единиц техники.

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Более половины утраченной техники врага стали трофейными для ВСУ

Отмечается, что сразу 237 единиц российской техники стали украинскими трофеями. Следовательно, 54% от потерь врага в будущем помогут ВСУ избивать оккупанта.

Больше всего за этот период россия потеряла боевых машин пехоты – 79 единиц. Также украинская армия пополнилась 45 танками противника.

Трофейная техника ВСУ, полученная во время контрнаступления

Беспилотники – 5

Грузовики, транспортные средства и джипы – 41

Боевые бронированные машины – 15

Самоходная артиллерия – 11

БТР – 8

Командные пункты и пункты связи – 6

Инженерные транспортные средства и оборудование – 7

РСЗО – 5

Зенитно-ракетные системы – 1

Буксированная артиллерия – 5

Зенитные пушки – 4

Самоходные противотанковые ракетные комплексы.



Трофейная техника ВСУ Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Потери россии при наступлении ВСУ: что известно

Украинские военные проводят контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях и уже смогли деоккупировать почти 5 тысяч квадратных километров. ВСУ уже деоккупировали 3800 квадратных километров в Харьковской области.

Наши защитники освободили город Изюм и распространили видео, как россияне на улицах оставили свою технику. Наши воины обнаружили немало российских танков. На освобожденных территориях технику оккупантов уже даже оттягивают тракторы.

Исследователи СИТ также проанализировали, сколько техники россия потеряла на Харьковщине. Сообщалось, что оккупанты потеряли около 40 танков и даже самолеты класса Су-34 и Су-25.

Добавим, что в войне против Украины россия уже потеряла 53 300 военных.

К сведению – что сейчас известно о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео