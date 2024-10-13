ВСУ вскоре возьмутся за Кинбурнскую косу: обзор фронта от Свитана

Один из пакетов помощи Украине от Запада содержит боевые катера. Можно спрогнозировать, что скоро ВСУ возьмутся за освободительную работу на Юге.

Летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что происходит в районе Кинбурнской косы.

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Кинбурнская коса

Свитан отметил, что оккупанты с Кинбурнской косы не смогут наступать на подконтрольные Украине территории. В частности, правый берег Днепра очень высокий и зайти выполнить боевую задачу просто не удастся. Однако оккупанты начали проводить угрожающие маневры на Кинбурнской косе. Скорее всего так они пытаются обезопасить себя от нашего движения.

Мы в последнее время получили до 200 катеров. В частности, нам их передали американцы. Катера же не для того, чтобы на рыбалку ездить. Россияне это прекрасно понимают и пытаются укрепиться с целью обороны, а не наступательных действий. Это мы готовы к наступательным действиям. Вопрос когда, в какой последовательности, какими силами, но это уже закрытая информация,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Удар по Феодосии

Появились кадры пораженной нефтебазы в Феодосии, куда несколько дней назад был прилет. По словам полковника запаса ВСУ, самое главное то, что вывели из строя нефтяной терминал. База возле нефтетерминала – это расходник, это такая себе приемная. Подходит танкер и он начинает выгружаться через терминал в емкости.

"Далее же емкости распределяют топливо по направлениям. Основная часть этого уничтожения. Удар по базе в Феодосии и был рассчитан на то, что будет уничтожен этот нефтяной терминал. На нем можно поставить крест", – подчеркнул военный эксперт.