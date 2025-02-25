Где на карте расположена Успеновка, откуда ВСУ вытеснили россиян

Аналитики Deep State 25 февраля сообщили об изменениях на фронте. В частности, по их данным, Силы обороны отбросили россиян из Успеновки в Донецкой области.

Где расположено это село на Покровском направлении, показывает 24 Канал.

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Где расположена Успеновка

Еще в конце декабря 2024 года военные сообщали, что украинская армия активно обороняется и отражает атаки в окрестностях Успеновки. Тогда же появлялась информация об окружении, но ее опровергли, отметив, что наши подразделения были выведены заранее.

Россиянам удалось продвинуться в этом селе в начале февраля, сообщали аналитики Deep State.

К счастью, после нескольких недель боев ВСУ выбили оккупантов из Успеновки.

Где расположена Успеновка: смотрите на карте

Село Успеновка расположено в Покровской громаде. До Покровска – чуть больше 10 километров.

До войны в этом населенном пункте проживали около 400 человек.

Где расположено село Успеновка: смотрите на карте

Напомним, что за сутки 24 февраля на фронте было зафиксировано 98 боестолкновений. Больше всего из них, а именно 28 штурмовых действий, россияне совершили на Покровском направлении.