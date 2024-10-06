В конце лета Россия имела 10 к 1 преимущество в артиллерии вокруг Угледара, – NYT

На этой неделе Вооруженные Силы Украины были вынуждены отступить из Угледара. Бойцы говорят, что Россия имела огромное преимущество в артиллерии на этом участке фронта.

Об этом пишет издание The New York Times, передает 24 Канал.

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Ситуация возле Угледара

Роман, командир, который оборонял Угледар в составе 72-й украинской бригады, сказал, что когда российские войска сосредотачивают свои усилия на определенном участке, они могут прорвать украинскую оборону. Он добавил, что до конца лета россияне имели преимущество 10:1 в артиллерийских системах вокруг Угледара.

Как одна из наших артиллерийских систем может сражаться с 10 их?

– спросил Роман, по военным правилам называя только свое имя.

Журналисты отмечают, что сейчас Украина использует тактику "медленного отступления", чтобы минимизировать свои и максимизировать вражеские потери.

"В конце концов, Украина надеется, что растущие потери России сделают войну нежизнеспособной для Кремля, прежде чем она станет таковой для Киева", – пишет NYT.