На австралийских Bushmaster дошли до реки Оскол: Резников показал кадры из Харьковщины

12 сентября 2022 , 02:26
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Источник:

твиттер Алексея Резникова

ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области на бронетранспортерах Bushmaster, которые передала Австралия. В Минобороны обнародовали яркие кадры.

Ради защиты свободы бронетранспортеры объехали полмира – от Австралии до Украины, то есть 19300 км через Индийский океан. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Министр поблагодарил за помощь коллегу Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и в целом австралийского народа.

Сентябрь 2022. Благодаря Bushmaster украинская армия дошла до реки Оскол и продолжает освобождать Харьковщину,
– написал Резников.

Он обнародовал видео с нашими защитниками на бронетранспортерах. Кстати, река Оскол протекает на востоке Харьковской области из-за недавно освобожденного Купянска.

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Автор: Ольга Музика