Китайские военные в плену ВСУ: в The Telegraph оценили возможные последствия для Пекина

ВСУ удалось взять в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. Если они являются солдатами Народно-освободительной армии Китая, это может иметь определенные последствия для Пекина.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Чем грозит Китаю участие в войне против Украины

Активист и исполнительный директор Межпарламентского альянса по вопросам Китая (IPAC) Люк де Пулфорд считает, если граждане Китая, попавшие в плен ВСУ, были частью китайской армии, на Пекин должны наложить санкции.

Это авторитарная ось в действии: Северная Корея, Китай и Россия. Если это были наемники, важно понимать, что это означает, что Китай терпит граждан, которые оказывают поддержку незаконной войне Путина на местах, продолжая конфликт, который убивает невинных и разрушает демократические альянсы. Если это были солдаты Народно-освободительной армии, то должны быть введены быстрые и значимые скоординированные санкции,

– отметил Пулфорд.

В издании отметили, что видео, на котором, вероятно, зафиксированы китайские наемники, которые воюют на стороне России против Украины, появилось в соцсетях еще в прошлом месяце.

Вероятно, его сняли в Селидово Донецкой области. На кадрах видно, как военные с восточноазиатской внешностью рисуют граффити, похожие на китайские иероглифы, на внутренних стенах разрушенного здания. Интересно, что их экипировка и форма были такими же, которые неоднократно замечали на российских солдатах в течение последних месяцев.

Кроме того, на правом плече одного из военных видно шеврон с надписью "БАРС" – это аббревиатура российского армейского резерва. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он фактически превратился в сеть нерегулярных подразделений.

Российские СМИ сообщают, что бойцы БАРСа не имеют четкого правового статуса. Они являются неофициальными "добровольцами", хотя при этом подписывали контракты с Министерством обороны РФ.

Как Украина может использовать пленных китайских военных

Между тем президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео, на котором видно одного из двух китайских военных, захваченных украинскими военными. Эти пленные стали доказательством того, что в войне России против Украины участвует еще одно государство.

В то же время журналисты предполагают, что реальность может быть проще. По их словам, взятые в плен граждане Китая могут быть частью отрядов наемников, набранных Россией для войны в Украине.

Все это происходит на фоне борьбы за внимание Вашингтона, которую авторы материала называют "битвой за внимание Белого дома".

В издании также отметили, что ранее в США главным военным приоритетом определили сдерживание возможного китайского вторжения на Тайвань и подготовку к потенциальному конфликту с Пекином.

"Марко Рубио, государственный секретарь США, заявил, что Владимир Путин будет лишь небольшой главой в истории 21 века, а остальное время займет титаническое соревнование Америки с Китаем. Неудивительно, что Зеленский, пытаясь вернуть утраченную поддержку Америки, будет делать все возможное, чтобы доказать, что эти два театра не могут быть так легко разделены", – резюмировали в статье.