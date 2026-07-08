ВСУ освободили Новохатское в Донецкой области

Силы обороны Украины имеют успехи в Донецкой области. В среду, 8 июля, стало известно об освобождении населенного пункта Новохатское.

Об этом сообщили в Telegram-канале 37-й отдельной бригады морской пехоты

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Что известно об освобождении Новохатского?

Освобождение Новохатского удалось добиться совместными и слаженными усилиями бойцов 37-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Поселок полностью очищен от российских оккупантов.

Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил,

– отмечается в сообщении.

Освобождение Новохатского: смотрите видео

Новохатское – это село Комарской сельской общины Волновахского района.

В 34 километрах расположена Великая Новоселка. Земли села также граничат с территорией села Филия Синельниковского района Днепропетровской области.

Площадь Новохатского – 0,56 квадратного километра.

Где находится Новохатское: смотрите на карте

К слову, по данным ISW, российское наступление за год замедлилось в 16 раз. Между тем потери врага продолжают расти.

В июне 2026 года оккупанты захватили или продвинулись на 30,42 квадратных километра, то есть в среднем на 1,01 квадратного километра в сутки.

А в июне 2025 года российская армия захватила 481,25 квадратных километра, продвигаясь в среднем на 16,04 квадратных километра в сутки.