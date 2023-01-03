Огневой контроль над трассой Сватово – Кременная уже за ВСУ, – Гайдай

На протяжении нескольких недель в информационном пространстве раздаются сообщения об успехах украинских военных на Луганском направлении. Глава ОВА рассказал о том, какая ситуация на трассе Сватово – Кременная и удалось ли украинским военным взять ее под контроль.

Даже во время зимних праздников ожесточенные бои в Луганской области и на других участках фронта не утихают, однако нашим воинам удается продвигаться и давать отпор захватчикам. В частности, глава ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона констатировал, что ВСУ взяли под огневой контроль очень важную трассу.

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Огневой контроль не означает "физический"

Заметим, что пока украинские военные физически не контролируют трассу Сватово – Кременная. Однако они делают все, чтобы враг не мог передвигаться по этой дороге, ежедневно ее атакуя.

Там (по трассе – 24 Канал) уже достаточно опасно проезжать от Сватового до Кременной, поэтому они (россияне – 24 Канал) ищут новые логистические решения, проезжая, например, через Старобельск,

– сказал Гайдай.

Собственно, оккупантам приходится из-за обстрелов ВСУ каждый раз делать немалый круг, чтобы доставлять боекомплекты в нужные места. Руководитель области отметил, что вблизи Луганска стоят очереди из фур в более 10 километров. Эти машины перегружают снаряды в КамАЗы, а те уже доставляют оружие вражеским военным.

Из этих сообщений Гайдая можно сделать вывод, что захватчикам сейчас непросто обороняться на Луганском направлении. Очевидно, рано или поздно, но им придется сделать "жест доброй воли", хотя и констатировать сейчас что-то рано.

Логистические проблемы возникают у противника также из-за того, что часто на вражеские склады наведывается "хлопок". Напомним, что не так давно украинской армии удалось ликвидировать склад с боекомплектами врага вблизи Сватового.

В связи с этим заметим, что военный обозреватель Мусиенко уверен в том, что Россия будет делать все, чтобы контролировать территорию Луганщины.

Сейчас оккупанты подтягивают к Сватовому и Кременной ресурсы, в том числе мобилизованных солдат, чтобы не "сдать" регион. Однако очевидно, что это им не поможет.