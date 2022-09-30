ВСУ взяли в оперативное окружение Лиман в Донецкой области

Украинские военные взяли в оперативное оцепление город Лиман в Донецкой области. Ранее в Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ завершают эту операцию.

Это важная победа, заявил на брифинге Олег Котенко, Уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц.

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Населенный пункт в Донецкой области – Лиман наши военнослужащие взяли в "кольцо". Это очень большая наша победа",

– сказал Котенко.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже намекнул на оцепление оккупантов в Лимане. Он обнародовал фото туристического "казанка", который с русского переводится как "котелок".

Что этому предшествовало

Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый 30 сентября сообщил, что на Лиманском направлении защитники окружают российскую группировку. Однако деталей он не раскрывал, поскольку операция еще продолжалась. Под огневым контролем ВСУ были практически все подходы и логистические пути.

Глава оккупационной "власти" Денис Пушилин сказал, что Лиман на Донетчине в полукольце. Оккупант убеждал, мол, дорогу от Сватового контролирует росармия, но она страдает от обстрелов.

Россияне перед этим стали бежать из Лимана. Однако пропагандисты традиционно называют это "тактической перегруппировкой".

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