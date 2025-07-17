Украинские военные взяли в плен "элиту" российской армии в Часовом Яру

Украинские воины взяли в плен российских десантников 98 дивизии, которую считают "элитой" российской армии. Оккупантов захватили в Часовом Яру в Донецкой области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на 24 ОМБр имени короля Даниила.

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Что известно об оккупантах, которые попали в плен ВСУ?

Украинским защитникам удалось взять в плен российских десантников 98 дивизии, которую в России называют "элитной".

ВСУ взяли в плен российских десантников 98-й дивизии / Фото 24 ОМБр имени короля Даниила

По словам украинских военных, хотя эта дивизия имеет боевой опыт в Чечне, Грузии и Сирии, ее нынешний состав существенно изменился. Сегодня в подразделении служат преимущественно малоподготовленные лица с тюремным прошлым, которых освобождают из колоний и отправляют на штурмы, как "человеческий ресурс, потрачен заранее".

"Пленные признаются: были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Деньги, амнистия, обещания – все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня ВСУ взяли в плен еще одного российского наемника из Китая. Он рассказал, что оккупанты обещали ему работу в тылу, но взамен отправили на передовую.