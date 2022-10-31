ВСУ за 3 минуты сбили два вертолета КА-52 в Херсонской области
31 октября 2022 , 20:18Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы Украины за 3 минуты сбили два российских ударных вертолета Ка-52 в Херсонской области.
Таким образом украинские защитники уничтожили уже третий вертолет врага за сутки. Первый сбили еще утром.
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В Воздушных силах уточнили, что первый российский вертолет сбили в 18:45, второй – в 18:48 в Бериславском районе.
Российскую авиационную технику уничтожило подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.
Что представляет собой Ка-52Это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".
Еще два вертолета самоликвидировались
- Сегодня в Псковской области взорвались два российских вертолета Ка-52.
- По предварительной информации, техника была размещена на территории военного аэродрома, расположенного неподалеку от российско-латвийской границы.
- Вертолеты были непригодны для эксплуатации – они были на ремонте. Причины взрыва неизвестны. Согласно сообщению, от взрыва куски фюзеляжа разбросало на 200 метров вокруг.