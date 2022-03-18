ВСУ за сутки частично уничтожили и остановили 2 российских полка
Источник:Генеральный штаб ВСУ
На протяжении суток наши защитники остановили продвижение оккупантов вглубь территории Украины. ВСУ частично ликвидировали сразу 2 полка вооруженных сил России.
Как заявили в Генштабе ВСУ, потери врага по состоянию на утро 18 марта уточняются.
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В течение суток наши защитники уничтожили подразделения из состава:
- 437-го учебного полка,
- 26-го танкового полка вооруженных сил России.
Также, за минувшие сутки, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла мощные удары по колоннам военной техники противника,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Зенитные ракетные войска и истребительная авиация поразили 14 воздушных целей врага, из которых:
- 7 самолетов,
- вертолет,
- 3 беспилотника,
- 3 крылатые ракеты.
Добавим, что из-за существенного сокращения человеческих ресурсов страна-агрессор проводит скрытую мобилизацию.
Как прошли сутки, 17 марта, в Украине: смотрите видео