ВСУ за сутки уничтожили на Юге склад боеприпасов врага и много тяжелой техники
Источник:Оперативное командование "Юг"
85 сутки полномасштабного вторжения России против Украины на Юге были стабильно напряженными. ВСУ дали достойный отпор российским оккупантам и уничтожили много техники и живой силы врага.
В командовании отметили, что украинскими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание.
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Потери российских оккупантов на Юге Украины за 19 мая
Благодаря этому удалось уничтожить:
- дежурный склад боеприпасов в Херсонской области;
- два танка Т-72, самоходную артустановку;
- гаубицу;
- две реактивные системы залпового огня "Град";
- зенитно-ракетный комплекс "ТОР",
- бронированную и автотехнику;
- 40 российских военных.
Потери оккупантов на Востоке Украины за 19 мая
За сутки, 19 мая, бойцы группировки Объединенных сил уничтожили:
- 8 танков;
- 14 единиц боевой бронированной техники;
- 6 единиц автомобильной техники;
- подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
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Ситуация на Юге Украины: коротко о главном
На оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты выдают собственные обстрелы за обстрелы ВСУ. Кроме того, они развернули системы ПВО и сбивают свои же ракеты. Таким образом, они хотят настроить местное население против украинских военных.
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