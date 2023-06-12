Идет зачистка, села на 75% разрушены, – Кириленко об освобожденных Сторожевом и Благодатном

Украинским военным в июне удалось вызволить из-под российской оккупации сразу несколько населенных пунктов Донецкой области. Села, в которые зашли украинские войска, почти полностью уничтожены оккупантами.

Силам обороны удалось деоккупировать Благодатное, Нескучное, Макаровку и Сторожевое. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона рассказал, какая ситуация в освобожденных селах, пишет 24 Канал.

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Украинские военные зачищают территорию

Кириленко сообщил, что в освобожденных населенных пунктах начинается плановая зачистка, после чего будут стабилизационные работы. Глава Донецкой ОВА отметил, что продолжается зачистка территории и обнаружение оставшихся там оккупантов.

По его словам, украинским военным удалось взять в плен российских оккупантов, но об этом будет отчитываться военно-политическое руководство страны.

После плановой зачистки, как сообщил Кириленко, планируется разминирование по крайней мере проходных путей. Глава Донецкой ОВА сообщил, что освобожденные населенные пункты на 75% разрушены.

Он привел статистику, что из 370 домов там остаются чуть меньше 50, которые более или менее целые.

Также Кириленко подчеркнул, что в первую очередь следует эвакуировать всех гражданских. По состоянию на 18 часов 12 июня из Благодатного были эвакуированы 3 взрослых, из Сторожевого – 7 человек (один человек с инвалидностью). Еще одного человека с инвалидностью эвакуировали из Нескучного.

Что известно об успехах украинских военных