ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы"

Вооруженные Силы Украины зафиксировали отвод российской техники от Киева. В ВСУ рассматривают два сценария действий российских оккупантов.

Враг может осуществлять перегруппировку или бросить войска на восток

Об отводе российской техники сказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, сообщает 24 канал.

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Сообщается, что за ночь было зафиксировано 700 единиц российской техники, отошедших в направлении Беларуси.

За ночь было рассчитано около 700 единиц техники, отошедших в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы,

– сказал Грузевич.

В ВСУ рассматривают два варианта, почему происходит отвод российских войск. Первый вариант – происходит передислокация и перегруппировка.

Второй – есть вероятность, что эти БТГ, которые частично отходят, появятся на Донбассе.

"Пропаганда России сейчас полномасштабно рассказывает о плановом отводе своих войск от Киева и Чернигова… Могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей…", – рассказал Грузевич.

Он добавил, что остающиеся вокруг Киева силы оккупанта немаленькие. "Бояться нечего, но вред они могут причинить", – резюмировал бригадный генерал.

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