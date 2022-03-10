ВСУ захватили еще один особый трофей – "Панцирь С-1"
10 марта 2022 , 19:46Читати новину українською
Источник:фейсбук командование ССО ВСУ
Россия 15-й день полномасштабно атакует Украину. Вооруженные силы Украины успешно отражают нападения российских убийц.
Вот, например, сегодня ВСУ захватили еще один трофей – "Панцирь С-1". Ребята молодцы!
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ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1,
– говорится в сообщении.
ВСУ захватили еще один особый трофей / Фото из фейсбука командования СО ВСУ
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