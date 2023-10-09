"Здесь столько полегло": ВСУ захватили в плен майора оккупантов возле Бахмута

Украинские военные продолжают наступать на Бахмутском направлении, нанося врагу потери в живой силе и технике. Так, им удалось взять в плен командира добровольцев российской армии.

Третья штурмовая бригада, воюющая у Бахмута, поделилась кадрами захвата в плен раненого российского майора. Враг тоже подтвердил большие потери среди оккупантов.

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ВСУ пленили майора командира добровольческого батальона "Алга".

: Батальон "Алга" был создан в Татарстане для войны против Украины.

На опубликованных кадрах видно, что у оккупанта перебита рука. Рассказывает нашим бойцам, что это ранение осколком. Также офицер говорит, что его подразделение сбежало под давлением украинцев. В конце видео он признается, что здесь пало много вражеских солдат.

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