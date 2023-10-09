"Здесь столько полегло": ВСУ захватили в плен майора оккупантов возле Бахмута
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
Украинские военные продолжают наступать на Бахмутском направлении, нанося врагу потери в живой силе и технике. Так, им удалось взять в плен командира добровольцев российской армии.
Третья штурмовая бригада, воюющая у Бахмута, поделилась кадрами захвата в плен раненого российского майора. Враг тоже подтвердил большие потери среди оккупантов.
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ВСУ пленили майора командира добровольческого батальона "Алга".Справка : Батальон "Алга" был создан в Татарстане для войны против Украины.
На опубликованных кадрах видно, что у оккупанта перебита рука. Рассказывает нашим бойцам, что это ранение осколком. Также офицер говорит, что его подразделение сбежало под давлением украинцев. В конце видео он признается, что здесь пало много вражеских солдат.
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Контрнаступление ВСУ: что известно
- Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Противник пытается продвинуться на севере и выйти на Часов Яр. Этот населенный пункт расположен на высоте, что позволит россиянам улучшить свое тактическое положение. В то же время, наши военные отражают вражеские атаки. Если впоследствии им удастся выйти на Берховку, расположенную в нескольких километрах от Бахмута, это поможет Силам обороны взять город в полуокружение.
- На Мелитопольском направлении ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. Об этом сообщил генерал Александр Тарнавский.
- Тем временем россияне активизировали минирование в районе Роботино – Вербовое. Они стараются не позволить нашим военным продвинуться дальше. Об этом заявили в Институте изучения войны.