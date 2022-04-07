ВСУ захватили пункт управления "элитной" 83-й российской бригадой

7 апреля 2022 , 17:33
Читати новину українською

Источник:

СтратКом ЗСУ

Воины Сил специальных операций ВСУ похвастались очередным достижением. Им удалось захватить пункт управления 83-й десантно-штурмовой бригадой оккупантов.

Об этом вечером 7 апреля сообщили на фейсбук-странице СтратКома ВСУ. Там подчеркнули, что защитники Украины уничтожили еще одно "элитное" подразделение вражеской армии.

Читайте также Под российским Ставрополем у кладбища заметили венки на целую роту солдат с флагами ВДВ

Российские десантники получили отпор от ВСУ

  • Отметим, что 83-й десантно-штурмовой бригаде, дислоцирующейся в Уссурийске, хорошо досталось от наших воинов.
  • Она понесла колоссальные потери в Украине – в конце марта в Рязани похоронили около 200 военных подразделения.
  • Вернулся домой в гробу, в том числе и заместитель командира бригады, подполковник Виталий Слабцов.
Обратите внимание! С начала российского вторжения ВСУ ликвидировали уже 18 900 вражеских солдат. Кроме того, страна-агрессор потеряла немало своей техники.

Жданов назвал основную мотивацию российских солдат: смотрите видео

 

Автор: Ірина Буртик