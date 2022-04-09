ВСУ захватили уже более тысячи единиц российской техники, – исследователи

Украинские герои не только успешно ликвидируют тысячи российских оккупантов. Наши защитники благодаря своему мастерству пополняют свой арсенал боевых машин.

Украинским героям удалось существенно сократить парк боевых машин армии оккупантов. Многие машины удалось захватить как трофей, и теперь они служат ВСУ.

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Захват техники оккупантов

Исследователи из портала Oryx сообщили, что с начала войны ВСУ сумели захватить более тысячи единиц боевой техники и автомобилей врага. Они опираются на подтвержденные с помощью фото и видео данные.

С начала своего подлого наступления на Украину россияне потеряли 2693 единицы техники. 1413 уничтожили ВСУ, 39 наши герои повредили. 236 единиц техники и автомобилей оккупанты бросили, а 1005 ВСУ захватили в боях.

Украинские бойцы снова уничтожили новую вражескую технику