Украинским военным удалось захватить лазерный детектор вагнеровцев

В Украине зафиксировали необычный лазерный детектор, которым пользовались вагнеровцы. ВСУ сумели завладеть шлемом в результате боя с вагнеровцами.

Кадры, распространенные в социальных сетях, демонстрируют технологию раннего обнаружения, получившей название "Паук". Такой шлем наемники ЧВК "Вагнера" используют в Украине.

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Украинские военные захватили инструкцию к "Пауку"

Ролик был опубликован 26 декабря украинским военным экспертом Сергеем Флешем. Эксперт рассказал, что вместе с устройством была захвачена русскоязычная инструкция по эксплуатации.

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"Паук" – это легкая система предупреждения, используемая в качестве пассивной военной защиты. Она обнаруживает, анализирует и определяет направление лазерного излучения от лазерных систем наведения и лазерных дальномеров.

Инструкция по использованию "Паука" / Фото из фейсбука Сергея Флеша

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