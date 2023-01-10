Украинским военным удалось захватить лазерный детектор вагнеровцев

10 января 2023, 17:37
Читати новину українською

Источник:

Sky News

В Украине зафиксировали необычный лазерный детектор, которым пользовались вагнеровцы. ВСУ сумели завладеть шлемом в результате боя с вагнеровцами.

Кадры, распространенные в социальных сетях, демонстрируют технологию раннего обнаружения, получившей название "Паук". Такой шлем наемники ЧВК "Вагнера" используют в Украине.

Кстати  Пригожин использует Соледар, чтобы укрепить репутацию вагнеровцев – ISW

Украинские военные захватили инструкцию к "Пауку"

Ролик был опубликован 26 декабря украинским военным экспертом Сергеем Флешем. Эксперт рассказал, что вместе с устройством была захвачена русскоязычная инструкция по эксплуатации.

Шлем вагнеровцев, захвативший украинские воины: видео

"Паук" – это легкая система предупреждения, используемая в качестве пассивной военной защиты. Она обнаруживает, анализирует и определяет направление лазерного излучения от лазерных систем наведения и лазерных дальномеров.

Инструкция по использованию "Паука" / Фото из фейсбука Сергея Флеша

ЧВК "Вагнера" несет колоссальные потери в Украине

  • Россия привлекла к войне против Украины ЧВК "Вагнера", которую создал российский олигарх Евгений Пригожин. Вагнеровци – не единственная частная военная компания, воюющая на стороне России против Украины. Однако является одной из самых больших.
  • Как и регулярная российская армия, ЧВК "Вагнера" также несет серьезные потери в Украине. Поэтому Пригожин начал вербовать в свою армию зэков и больных людей.
  • В планах Пригожина продемонстрировать, что его армия сильнее российской и завоевать еще большее доверие Владимира Путина. Больше всего вагнеровцев воюет на Донбассе, в частности, под Бахмутом и Соледаром.
  • Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении ЧВК "Вагнера" сосредоточила лучших своих специалистов. Однако ВСУ наносят врагу большие потери.

Автор: Михайло Гема