Соответствующую информацию 19 мая сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, нашим бойцам удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах.

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ВСУ зачищают позиции оккупантов

Александр Сырский показал видеоработу 3 отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении.

Благодаря мастерству и мужеству героев удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах,

– сообщил Сырский.

На кадрах, опубликованных командующим Сухопутными войсками ВСУ, заметно, как наши военные зачищают позиции оккупантов. Кроме того, украинские бойцы ведут стрелковый бой.

Также на видео видно, что один из наших бойцов получил ранения, после чего его сразу эвакуировали.

Сырский показал работу 3 отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении: смотрите видео (Внимание, на кадрах уязвимые сцены 18+)

Какая ситуация на Бахмутском направлении