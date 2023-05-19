Соответствующую информацию 19 мая сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, нашим бойцам удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах.
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ВСУ зачищают позиции оккупантов
Александр Сырский показал видеоработу 3 отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении.
Благодаря мастерству и мужеству героев удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах,
– сообщил Сырский.
На кадрах, опубликованных командующим Сухопутными войсками ВСУ, заметно, как наши военные зачищают позиции оккупантов. Кроме того, украинские бойцы ведут стрелковый бой.
Также на видео видно, что один из наших бойцов получил ранения, после чего его сразу эвакуировали.
Сырский показал работу 3 отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении: смотрите видео (Внимание, на кадрах уязвимые сцены 18+)
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- Украинские военные постепенно продвигаются на флангах на Бахмутском направлении, когда враг ведет наступление в самом Бахмуте. Оккупанты даже в очередной раз заявили, что якобы захватили Бахмут.
- Однако фейк россиян опровергли в Минобороны Украины, заявив о "фальстарте" со стороны противника. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские силы контролируют юго-западную часть Бахмута.
- В то же время Маляр сообщила, что Россия стянула в Бахмут большую часть своих резервов и усилила свою группировку. В частности, 18 мая противник атаковал Бахмут и окрестности города, но наши защитники отразили все попытки оккупантов.
- Маляр рассказала, что на отдельных участках украинские войска продвинулись на 500 метров.
- Кроме того, в Минобороны Украины назвали потери противника под Бахмутом. По словам министра Алексея Резникова, Россия каждый день под Бахмутом может терять по батальону. Общие потери противника в этом направлении могут достигать 70 тысяч убитыми и ранеными.