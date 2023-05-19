Відповідну інформацію 19 травня повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, нашим бійцям вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах.

Дивіться також Важкі бої за Бахмут, наступ на Авдіївку: карта бойових дій 19 травня

ЗСУ зачищають позиції окупантів

Олександр Сирський показав відео робота 3 окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку.

Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах,

– повідомив Сирський.

На кадрах, які опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, помітно, як наші військові зачищають позиції окупантів. Крім того, українські бійці ведуть стрілецький бій.

Також на відео помітно, що один з наших бійців отримав поранення, після чого його відразу евакуювали.

Сирський показав роботу 3 окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку: дивіться відео (Увага, на кадрах вразливі сцени 18+)

Яка ситуація на Бахмутському напрямку